«الأرصاد»: طقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأحد، مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على أغلب مناطق الدولة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. جنوبية غربية - شمالية غربية /‏ 15 - 25، تصل إلى 35 كم/‏س. الخليج العربي: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:53 والثاني عند 05:34، الجزر الأول عند الساعة 35:08 والثاني عند الساعة 22:26.

بحر عُمان: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 11:45 والثاني عند الساعة 01:33، والجزر الأول عند الساعة 18:33 والثاني عند الساعة 07:46.