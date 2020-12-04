التدريب التخصصي ينطلق 13 ديسمبـر ويستهـدف 35 ألف معلم

دينا جوني (دبي)

دعت وزارة التربية والتعليم جميع الكوادر التعليمية إلى الالتزام بمواعيد التدريب التخصصي الذي تنظمه إدارة التدريب والتنمية المهنية من 13 إلى 17 ديسمبر، وكانت الوزارة قد حددت إجازة الكادر التعليمي والإداري للفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية، والتي تبدأ يوم الأحد 20 ديسمبر وتستمر لغاية يوم الخميس 31 ديسمبر، على أن يستأنف الدوام يوم الأحد في 3 يناير 2021.

وعقدت الوزارة دورات تدريبية مكثفة في مهارات التدريب المتقدم لحوالي 2000 من المعلمين الذين يشكلون النواة الأولى من المدربين المعتمدين، وذلك استعداداً للتدريب التخصصي. وسيتولى هؤلاء المعلمون مهام التدريب في التخصصات المعتمدة، التي تشمل مناهج اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات والكيمياء النووية والإشعاعية، كما سيتولى أيضاً أعمال التدريب نخبة متخصصة من الكوادر العلمية في التخصصات المطلوبة، التي سيكتسب من خلالها المنضمون للبرامج التدريبية نظرة عملية دقيقة عن التقييم، ويتعرفون على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في التقييم للمواد الدراسية والتخصصات كافة.

إحدى المعلمات خلال التدريب

وأشارت الوزارة عبر حسابها على منصة «تيليغرام» إلى أنه من المقرر أن يتولى المعلمون المدربون تطبيق التدريب التخصصي على 25 ألف معلم من معلمي المدارس الحكومية و10 آلاف معلم من معلمي المدارس الخاصة على مستوى الدولة تجهيزاً لبداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وتناول تدريب الأنوية التدريبية مناقشة الموضوعات التخصصية، التي ستقدم في أسبوع التدريب التخصصي عبر منصة إدارة التدريب وعبر Microsoft Teams، كما تم استعراض محاور الورش التدريبية وأهدافها، وشرح مهام الورش التدريبية وكيفية تطبيقها.

يذكر أنه تم تصميم البرامج التدريبية وفقاً لمعايير عدد من النماذج العالمية والتأكد من مناسبة المادة التدريبية للأنماط المختلفة للمتدربين ومناسبة طبيعة الأنشطة المتضمنة مع الزمن المخصص لها مع مراعاة المستويات المختلفة والخبرات المتنوعة للمتدربين.

ويعقد التدريب التخصصي المقبل إلكترونياً لجميع المعلمين والتخصصات المستهدفة، وقد رفعت جميع الحقائب على المنصة التدريبية لإدارة التدريب لجميع التخصصات المستهدفة بالإضافة إلى الجلسة التفاعلية على برنامج Microsoft Teams بين المدربين والمعلمين لغايات تنفيذ المهام المصاحبة للحقائب بطريقة تفاعلية.