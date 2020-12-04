«المعرفة الرقمية ومستقبل التعليم» يستقطب 22542 مشاركاً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت وزارة التربية والتعليم أسبوع «المعرفة الرقمية ومستقبل التعليم»، والذي ألقى الضوء على مفهوم «المعرفة والمعرفة الرقمية»، والتعرف على مصادر المعرفة الرقمية، وآلية الحصول على المعرفة الرقمية، والتعرف على مستقبل التعليم، وذلك ضمن ورش السبت والتي حظيت بمشاركة واسعة، إذ شارك فيها 22 ألفاً و542 من المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم، عبر 6 محاور تناولت كل ما يتعلق بالمعرفة الرقمية وانعكاساتها على مستقبل التعليم، وشملت المحاور «المعرفة الرقمية ومستقبل التعليم، برامج المهارات الرقمية التطبيقية، التعليم الرقمي: مهاراته وتطبيقاته، التكنولوجيا الرقمية وتطور العملية التعليمية، دور التعليم الرقمي في تحسين الأداء لدى المعلم والمتعلم».

كما تناولت الورش برامج المهارات الرقمية التطبيقية، والتي تهدف إلى التعرف على الفوائد التعليمية لعدد من التطبيقات الرقمية التطبيقية الحديثة، وإثارة المعلم للبحث وتعلم المهارات الواردة في هذه الورش، كما تم تناول التعليم الرقمي: مهاراته وتطبيقاته، بهدف رفع مستوى الثقافة بدور التكنولوجيا الرقمية في تطوير التعليم وتحسين أداء المعلمين، والتعرف على طرق الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في التعليم، والتعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم واقتراح الحلول لذلك، والتي تحفز على المشاركة في تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في خدمة العملية التعليمية وتطويرها. وتناولت الدورة التدريبية مناقشة انعكاسات التكنولوجيا الرقمية وتطور العملية التعليمية، والتي تسعى إلى إدراك أهمية التكنولوجيا الرقمية في تطوير التعليم وتحسين أداء المعلمين، والتعرف على خصائص التكنولوجيا الرقمية في التعليم وكيفية توظيفها بعيداً عن العشوائية في التطبيق، والتعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام التكنولوجيا الرقمية في التعليم واقتراح الحلول لذلك، والتعرف على أهمية دور التدريب في تنمية مهارات المعلمين وتطوير أساليب التعليم للطلبة.

كما تم إلقاء الضوء على دور التعليم الرقمي في تحسين الأداء لدى المعلم والمتعلم، والذي استهدف التعرف على فروقات التعليم قديماً وحالياً ومستقبلاً، واستخدام التكنولوجيا في التعليم والتعلم، وبرامج الإدارة الصفية، ومواقع تكنولوجية لتطوير أداء المعلم في الحصة المدرسية، وغيرها.