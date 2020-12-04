«الدفاع المدني»: الالتزام باشتراطات السلامة في التخييم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية للالتزام باشتراطات ومعايير السلامة في المخيمات الشتوية، وذلك في مبادرة توعية من القيادة ضمن خطتها للتوعية لعام 2020، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع.

جاسم المرزوقي

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية في حوار مع «الاتحاد»: «إن الدفاع المدني قبل دخول فصل الشتاء وأثنائه، يقوم بتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، لتطبيق الخطة الخاصة بفصل الشتاء من خلال رفع الجاهزية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية التي قد تسود أثناء موسم الشتاء، إلى جانب بث نشرات توعية في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توضح للمجتمع الإجراءات الواجب اتخاذها خلال فصل الشتاء، بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم.

وأكد المرزوقي، أن قيادة الدفاع المدني قامت بوضع ضوابط التخييم خلال فصل الشتاء حرصاً على سلامة الجمهور، وتلافياً لأي حوادث قد تقع نتيجة الإهمال أو عدم الوعي لدى البعض، كما أطلقت القيادة بهذا الخصوص مبادرات توعية وقائية عدة من خلال إداراتها على مستوى الدولة، تتضمن تقييم مستوى السلامة في كل مخيم، وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة.

ودعا المرزوقي أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي المخاطر التي قد تحدث مع دخول فصل الشتاء، وأثناء التخييم، والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة، والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن، لتجنب وقوع الحوادث بكافة أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات، متمنياً أن يكون فصل الشتاء لهذا العام موسم خير نافعاً للبلاد خالياً من الحوادث.

وفي سياق متصل، أصدرت القيادة العامة للدفاع المدني لائحة، تتضمن شروط الوقاية والسلامة في الخيام ومن بينها أن لا يجوز استعمال الخيام للتخزين، ولا يجوز استعمال أي معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو بداخل الخيام، ويجب أن تكون المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل 50 سم. كما تتضمن الاشتراطات أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، بالإضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي وتوزيع الأحمال على القواطع، ويجب أن تكون أقمشة الخيمة معالجة بمواد مقاومة لانتشار اللهب، مع توفير مطفأة حريق يدوية، ومواد وأدوات إسعاف أولية، وتوفير مسافة فاصلة بين الخيام لا تقل عن 4 أمتار.

وأضافت: يجب المحافظة على مساحة خالية بين المواد القابلة للاشتعال على مدى 3 أمتار على الأقل حول جميع الجهات المحيطة للخيمة، وأن تنصب الخيام المتجاورة بحيث يراعى توفير مساحة إخلاء كافية لشاغلي الخيام، مع اختيار موقع للخيام بحيث يكون مرتفعاً بعيداً عن الأماكن المنحدرة والأودية لتجنب أخطار المياه المتدفقة جراء الأمطار، وكذلك الصخور أو الأحجار التي قد تتساقط، وتكون بعيدة عن الكهوف أو الشقوق الأرضية العميقة التي قد تكون مأوى للحشرات والزواحف السامة، وبعيداً عن الخطوط الكهربائية.

التوصيلات الكهربائية

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني ضرورة أن تكون التوصيلات الكهربائية داخل أنابيب خاصة مرفوعة عن أرضية الخيمة، وألا تكون الأسلاك عارية حتى لا يحصل التماس كهربائي، مع تخصيص أماكن للطبخ وفصلها عن أماكن المعيشة، وينصح بوضع حاجز غير قابل للاشتعال بين الموقد والخيمة أثناء الطبخ، ويجب الحذر من النوم داخل الخيام قبل التأكد تماماً أن نار الحطب تم إخمادها حتى لا تكون مصدراً للحرائق أو سبباً في الإصابة بالاختناق، مع عدم ترك الأطعمة على الأفران أو المواقد دون مراقبة، ويمنع التدخين داخل الخيام لتجنب نشوب الحرائق.