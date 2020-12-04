«إسعاد» تتبنى علاج طفل يعاني التوحد

دبي (الاتحاد)

تبنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز «هوب للتأهيل الطبي»، حالة إنسانية لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، يعاني من التوحد وقصور في التركيز والمهارات الحسية الحركية والبصرية والتخطيط الحركي بالإضافة إلى مشاكل سلوكية وإدراكية أخرى، وتستلزم حالته التأهيل المُبكر في السلوك والنطق والحركة، ليقوم المركز بإلحاق الطفل ببرامج خاصة بالعلاج السلوكي والتطبيقي والعلاج الوظيفي، والتي سوف يتم تنفيذها على عدة مراحل حتى يتمكن من التفاعل مع تلك البرامج وتحقيق النتائج المرجوة.

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد: إن مساندة الحالات الإنسانية لا سيما المتعلقة بالأمور العلاجية والصحية يحتل أولوية لدينا، ولا نتردد في تقديم الدعم والمساندة لها، بالتعاون مع شركائنا في الدوائر والمؤسسات الخاصة والحكومية، وذلك تحقيقاً لهدفنا الذي لا يقتصر على توفير العروض والخصومات التي تسعد حاملي بطاقة إسعاد وأسرهم، بل يشمل كذلك تلمس الحالات الإنسانية التي بحاجة إلى الدعم والمساندة، وقد اتخذنا هذا النهج بتعليمات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يحرص دائماً على توجيهنا باتخاذ كل التدابير التي تساهم في إسعاد الموظفين وأسرهم.