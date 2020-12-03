رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الفرنسي في وفاة ديستان

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في وفاة فاليري جيسكار ديستان، الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «خالص العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان.. أرسى مع الوالد الشيخ زايد الأسس القوية للعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا.. أحر التعازي إلى أسرته الكريمة والشعب الفرنسي الصديق».