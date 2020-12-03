محمد بن راشد: 135 مليون كم تفصلنا عن المريخ

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه تبقى لوصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ 135 مليون كم، وأوضح سموه كذلك تاريخ الوصول في 9 فبراير 2021، لتحقق بذلك الإمارات إنجازاً تاريخياً سيقدم للبشرية جمعاء خدمات علمية لدراسة العديد من الظواهر التي تحيط بالكوكب الأحمر.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة حديثة على حساب سموه في «تويتر»، تظهر المسبار في طريقه لكوكب المريخ اليوم (أمس)، وعلّق عليها سموه قائلاً: «صورة من مسبار الأمل الإماراتي اليوم (أمس) لكوكب المريخ في رحلته التي بقي منها 135 مليون كم... موعد وصولنا 9 فبراير 2021..».