الولايات المتحدة الأميركية تهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ 49

واشنطن (وام)

هنأت الولايات المتحدة الأميركية دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49. وقال معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأميركية: «أتقدم نيابة عن حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية بتهنئة دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في يومها الوطني الـ 49».

وأضاف «لقد تطورت الشراكة بين الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وازدادت قوة وعمقاً وحيوية بمرور العقود، وبينما تستضيف دولتكم إكسبو 2020 وبعد أن وقعت الاتفاق الإبراهيمي التاريخي هذا العام، نحتفي بتعاوننا معاً لتعزيز السلام والأمن والاستثمار في التجارة والإبداع وتطوير الموارد البشرية من خلال تبادل الفرص التعليمية والخبرات».

واختتم معالي مايك بومبيو بالقول، «في يومكم الوطني أتمنى للإمارات عاماً مليئاً بالأمن والسلام».