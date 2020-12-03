«ألعاب نارية» في احتفالات أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

شهدت إمارة أم القيوين إطلاق ألعاب نارية استمرت نحو 10 دقائق، مساء أول أمس احتفالاً باليوم الوطني، الذي أقيم تحت عنوان «غرس الاتحاد». وتزينت شوارع وجسور مدن الإمارة بأعلام الدولة، وبالمجسمات المضيئة ذات الأشكال الهندسية الجميلة، والكلمات المعبرة عن عمق حب الوطن والوفاء له، وذلك احتفاءً باليوم الوطني التاسع والأربعين. وقالت المهندسة عائشة الشندود، مدير إدارة المشاريع والصيانة العامة ببلدية أم القيوين إن دائرة البلدية وضعت خطة لتزيين الشوارع والدوارات الرئيسة في الإمارة بزينة اليوم الوطني تكريساً لدور واستراتيجية البلدية في مشاركة المجتمع فرحته بهذه المناسبة، وإضفاء البهجة والأجواء الجميلة، ونشر السعادة في أنحاء الإمارة، وتشمل تشكيلات هندسية ولوحات وطنية بالإضافة إلى الرقم 49 الذي يرمز لمرور تسعة وأربعين عاماً على اتحاد دولة الإمارات، بفضل جهود الآباء المؤسسين.

وأضافت أن إدارة المشاريع بالدائرة عملت جاهدة على رسم لوحة جمالية على جسر الاتحاد بالإمارة تجسّد صورة الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» خُطت بعبارة روح الاتحاد.

من جهة أخرى، بادر أصحاب المحال والمؤسسات والمصانع وأصحاب البنايات وأفراد المجتمع بتركيب الزينة الكهربائية ورفع أعلام الدولة عالياً.