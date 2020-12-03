موظف في شرطة دبي يحتفي على «قمة جبل جيس»

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع احتفاء الدولة بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، تمكن الشرطي أول أحمد زين اليافعي، من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، من رفع شعار «روح الاتحاد»، وشعار «شرطة دبي» في قمة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة، في رحلة استغرقت 15 ساعة و15 دقيقة، وبمسافة قدرت بـ 26 كيلو مترا، عبر مسار للصعود وآخر للنزول وذلك تعبيراً ولمسة حب ووفاء وفخر بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وقال اليافعي: إنني فخور بهذه التجربة -في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا- كونها تعبر عن مدى الحب والولاء والفخر لهذا الوطن المعطاء، ورفع شعار «روح الاتحاد» الذي يمثل رمزاً لمسيرة وطن نعشقه يعانق اسمه عنان السماء، وشعار «القيادة العامة لشرطة دبي» شعار مؤسسة عريقة أعتز بالانتماء لها.

وحول التجربة، قال اليافعي، إنه قام بالصعود لأعلى قمة في دولة الإمارات قمة «جبل جيس» والتي ترتفع عن سطح البحر بـ 1910 أمتار، عبر مسار يسمى «Stairway to Heaven، سلالم الجنة»، والنزول عبر مسار يسمى «الصحن»، وهي مسارات تحتاج إلى قوة وتحمل ولياقة عالية وقدرة على إدارة توزيع الطاقة الجسدية، وذلك لبرودة الجو أثناء الرحلة، حيث بدأت الرحلة في تمام الساعة 6 صباحاً، وانتهت في تمام الساعة 09:15 مساء.

وأضاف اليافعي، شغفي برياضة «التسلق – الهايكنج» كبير لإيماني أنها إحدى أهم الرياضات التي تساعد الإنسان على تعلم الكثير من الأمور، منها التحدي والإصرار والصبر، ومواجهة الصعاب، والتأمل، وتمنح الإنسان طاقة إيجابية كبيرة، وسعادة بالإنجاز، وتساعده على الإبداع كون الانسجام مع الطبيعة تضاعف قدرة الإنسان على الإبداع في بيئته، وإن القمم لها رمزيات عديدة، فهي شعار للنجاح وتحقيق الأهداف، كما أنها رياضة تساعد على زيادة اللياقة البدنية.

وحقق اليافعي، إنجازات عديدة في هذه الرياضة، حيث تسلّق ثلاث من أعلى القمم العالمية، في أوروبا «قمة إلبرس»، وفي أفريقيا «قمة كلمنجارو»، وفي منطقة الخليج العربي «قمة جبل شمس».