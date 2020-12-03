«أبوظبي التقني»: «غرس الاتحاد يصنع الأمجاد»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «غرس الاتحاد يصنع الأمجاد» احتفى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ممثلا في ثانويّات التّكنولوجيا التّطبيقيّة التابعة للمركز، باليوم الوطنيّ التّاسع والأربعين «عبر الاتصال المرئي، لأول مرة، نظراً لمتطلبات التعامل مع فيروس كورونا، حيث شملت الاحتفالات كافة إمارات الدولة.

ورفع الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، والمواطنين الذين يقدرون عالياً إنجازات القيادة الرشيدة لرفاهية المواطنين، وتأكيد مكانة الوطن بين الأمم المتقدمة.

نجاحات القيادة

وقال إن العالم يتابع باحترام نجاحات القيادة الرشيدة، للارتقاء بمنظومة العمل في كافة أرجاء ومجالات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يجعل من الإمارات، النموذج الأكثر تأثيراً ووحدة وتحقيقاً للإنجازات، انطلاقاً من الصحراء ووصولاً إلى الفضاء، معرباً عن ثقته في أن اليوم الوطني سيظل دائماً مبعثا لقوة ونهضة الإمارات، ودافعاً حقيقياً للمواطنين لتقديم النفيس والغالي من أجل الحفاظ على رفعة الإمارات الخالدة بإذن الله.

وقال الدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، المكلف مدير عام المعهد التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن اليوم الوطني، مناسبة كبرى ندعو فيها الطلبة لضرورة الجد والاجتهاد في الدراسة، ليكونوا جاهزين للإبداع في كافة التخصصات اللازمة لصناعة النهضة في حاضر الدولة ومستقبلها، حيث نعلم الشباب أن حبّ الوطن ليس مجرّد شعارات بل أفعال وإنجازات كبرى.

لغة الإشارة

وأوضح المهندس عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة أن الاحتفالات باليوم الوطني، استطلعت وسلطت الضوء على استعدادات الدولة لخطة الخمسين عاماً القادمة، وشارك فيها عن بعد، شخصيات تعزز هذه المناسبة الوطنية منهم، مقهوي الشيخ زايد، المواطن عبدالله الشامسي، الذي شارك في فقرة تفصيلية، بجانب نخبة من هيئة التدريس والطلبة، وأولياء الأمور، الذين شاركوا جميعا في تقديم فعاليّات متنوّعة، للتعبير عن حب الوطن، منها أداء النّشيد الوطنيّ الإماراتيّ بلغة الإشارة، وهو الأمر الذي أسعد أصحاب الهمم وجعلهم أكثر تفاعلا مع هذا العمل الرّائع، إضافة إلى إبداع اللوحات الفنّيّة، والمنحوتات، والأفلام التسجيلية القصيرة، والشعر، وكذلك تصميم فيديو يبرز التّراث الوطني خاصة زهبة العروس، والحناء الإماراتيّة، والزيّ الإماراتيّ «الثّوب، المخوّر، البرقع، الشيلة» بجانب استعراض الحرف الإماراتيّة، والأكلات الشعبيّة، ومجالس الأجداد الّتي تسلّط الضّوء على إرث الإمارات العريق، إضافة إلى المسابقات الافتراضيّة التي فاز خلالها الطلبة بالعديد من الجوائز القيمة، وسط أجواء مفعمة بالسعادة والوطنية.