أهالي جزيرة أبوموسى يهنئون قيادة وشعب الإمارات

جزيرة أبوموسى (الاتحاد)

هنأ أهالي جزيرة أبوموسى الإماراتية قيادة وشعب الإمارات باليوم الوطني التاسع والأربعين وعبروا عن سعادتهم بتواصل الإنجازات تلو الإنجازات في مشهد وطني يدعو إلى الفخر والإعجاب بما حققته القيادة الرشيدة لشعب الإمارات من تقدم ورخاء وعزة.

وأشاد الأهالي بما حققه الاتحاد من قيام على أيدي المؤسسين، رحمهم الله، في عام 1971م لتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة قوة ورسوخا بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لنشر السعادة والترابط بين أفراد المجتمع الإماراتي والتركيز على أصالة شعب الإمارات ومحافظته على تراثه ونهج الآباء المؤسسين.

وفي هذا الإطار هنأ خليفة محمد بوغانم والي جزيرة أبوموسى قيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية، وقال إن احتفال الإمارات والفرحة التي تعيشها بحلول ذكرى التاسع والأربعين لقيام الاتحاد تبعث في النفس انشراحاً وتباهياً بحلم تحقق وتوج بإنجازاته الرائعة صورة فريدة للتاريخ باتحاد قلما أن تجد مثيله على وجه الأرض قاطبة.

وقال بوغانم بهذه المناسبة: يشرفني باسم أهالي جزيرة أبوموسى أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وإلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً فالمناسبة تشكل علامة مضيئة في تاريخها المجيد حيث أثبتت دولتنا قدرتها في التفوق والتميز والمحافظة على الموروث الإماراتي بوصفه موطن فخر وعز وتكاتف.

وتابع بوغانم: لقد كانت للرعاية الكريمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ومتابعته الحثيثة الفضل الكبير لهذا الدفع القوي للاتحاد ولإنجازاته التي يزهو بها كل مواطن على أرض وطننا الحبيب.