علاج مجاناً لـ 49 مريضاً في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

تكفل مواطن من أصحاب الهمم في أم القيوين، بتسديد رسوم أدوية علاجية لـ 49 حالة مرضية من جنسيات مختلفة لمدة شهر، بالتعاون مع جمعية أم القيوين الخيرية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، إن المواطن دائماً يتواصل مع الجمعية، ويسأل عن الحالات المرضية المزمنة التي لا تستطيع شراء الأدوية، ويتكفل بتسديد رسوم علاجها، ويحرص على أن يختار المناسبات الوطنية والأعياد الدينية لكي يدخل البهجة في قلوبهم ويشاركهم الفرحة، حتى لا يشعروا بالغربة أو الحاجة وهم في وطن تملأه المحبة والتسامح والكرم.

وأضاف أن الحالات المرضية المسجلة لدى الجمعية تعتبر من الفئات الفقيرة، وتحتاج للأدوية بشكل شهري، ولا تستطيع شراءها؛ لأن أسعارها مرتفعة، لافتاً إلى أن بعض الأسرة دخلها بسيط، لا يغطي احتياجات علاج مريضهم. وأكد أن الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية، يتابع باستمرار الحالات الإنسانية والمرضية، ويوجه بسرعة مساعدتها وتخفيف من معاناتهم، حرصاً منه على دعم ومساندة الفئات ضعيفة الدخل والمحتاجين في المجتمع، وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وقال بولحيول، إنه تم وضع خطة من أجل مساعدة أكبر عددٍ من الحالات المحتاجة والأسر المعوزة.