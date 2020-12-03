«درة الأزمان 2020» في حب الإمارات

دبي(الاتحاد)

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ولجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، النسخة الرابعة من الحفل الغنائي «درة الأزمان 2020». شارك الفنانون حسين الجسمي، ولطفي بوشناق، وعبدالله المستريح النعيمي، وراشد المستريح النعيمي، أكرم المطر، والفنانة عريب، في الحفل، وقدموا من كلمات وأشعار معالي الدكتور عبدالله النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، رسالة حب ووفاء وفخر بدولة الإمارات ومسيرتها وقيادتها الرشيدة. والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، أقيم الحفل في منطقة الجادة بالشارقة - المفتوحة - وخصص الحفل للسيارات مع وجود شاشة عرض سينمائية خارجية، واستقطب مشاركة ما يقارب 200 سيارة، تضم كل منها 2 إلى 3 أشخاص، كحد أقصى.