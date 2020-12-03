107 أيتام يستفيدون من «فرحة يتيم»

بدرية الكسار(أبوظبي)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة «فرحة يتيم» بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، ويستفيد منها 107 أيتام في أبوظبي، وتضمنت المبادرة التي نفذتها إدارة المتطوعين بالتنسيق مع إدارة توعية المجتمع في الهيئة، توزيع مبالغ نقدية وقسائم شرائية وهدايا عينية على الأيتام المكفولين لدى الهيئة في أبوظبي.

وقال سالم السويدي مدير مركز الهلال الأحمر في أبوظبي: إن مبادرة «فرحة يتيم» تأتي انسجاماً مع استراتيجية هيئة الهلال الأحمر لإدخال الفرحة والسرور على نفوس الأيتام، وتوفير الرعاية الشاملة لهم ولأسرهم، وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية. وأشار إلى أن الأيتام المسجلين يستفيدون أيضاً من الكثير من الخدمات التي تقدمها الهيئة في المجالات التوعوية والتدريبية، خاصة في مجال الإسعافات الأولية والصحة المجتمعية، إلى جانب دورات أخرى في صحة وسلامة البيئة، وبرنامج الهلال للفئات الإنسانية.