قصة وطن.. «تنتهي الرحلة هنا»

صبحة الراشدي *

بين ضفة نهر كام وجامعة كمبريدج في المملكة المتحدة، اعتليتُ المنصة وألقيتُ كلمتي الأخيرة لهذا العام، والتي اعتدتُ دائماً أن ألقيها في مثل هذا اليوم، توليتُ زمام الأمور ككل عام بما أنني رئيس الطلبة آنذاك، اعتليتُ درج السلالم إلى تلك المنصة أمام جمع من الطلاب وإِدارة الجامعة، وعدد لا بأس به من المبتعثين الإماراتيين، وقبل أن أبدأ كلمتي أَمعَنتُ النظر، وإذا بالحشود تتوالى على تلك المدرجات. أثار دهشتي ذلك العدد، انهالوا علينا يتتابعون. تحير عقلي بتلك الجموع، أخذتُ نفساً عميقاً، ويداي مستحكمتان على ذلك اللوح الخشبي، وعيناي على هذا الجمع الذي يُثلج الصَدر. استجمعتُ أفكاري، وعبر ذلك الأثير أذيع صوتي في كل المدرجات، شعرتُ باختناق حينها، هاجت عيناي وفاضت عبرات مع تردد صوت في داخلي، وكأني أسمع ضجيجاً تفيض معه أنفاسي. من على ذلك المنبر، وأنا على تلك الضفة، جالت في خاطري أفكار وأعاصير تعصف بي كعصف الريح على وجه الأرض «كيف للمرء أن يختصر عشق الوطن في بضع كلمات أو صفحات، قلبتُ ذكريات قلبي وكأنني أتصفح أوراق كتاب تملؤه الشجون والحنين. ما عساي أختصر.. وكأنني مجبر على أن أضع هذا الشغف على بضع صفحات!!».

تنفستُ الصعداء قبل أن أبدأ وكأنني في حالة تذبذب بين رقي وانحدار، وفي قلبي نيران شوق وحنين إلى موطني..

سادتي: إنهُ لشرف كبير أن أرى هذا الجمع، في مثل هذا اليوم، وهو عيد موطني الحبيب الإمارات العربية المتحدة، والذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر، في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل الدولة بذكرى قيام اتحادنا الذي أسس عام 1971، يحتفل به كل فرد في مجتمعنا، مواطن ومقيم، ولا فرق بينهم في عشقهم لهذه الأرض الطيبة، إن لهذا الوطن رواية حب خارقة لا يشعر بها إلا من عاش على أرضها.

إن جميع الكتب على تلك الرفوف تضم أشعاراً ودواوين عن عشق الوطن، ولكن ما سأسرده اليوم يختلف عما قرأناه وما درسناه، هي قصة عشق يتفق عليها العالم بأسره، قصة وطن يحتضن القادمين إليه، ينسيهم بكرمه شقاء الغربة، ويجعلهم ينسون ذلك التعب، ويحسون أنهم في محطة وصول وإقامة دائمة! الأمان للجميع، والكرامة للجميع، والانتماء للجميع. فحرية التدين مكفولة لمعتنقي جميع الأديان من مختلف الأوطان،... تستطيع أن تعيش هويتك الأصلية، دون خوف من تمييز أو تضييق. الإمارات محطة وصول مريحة، حيث يتسع الوطن ليحتضن الجميع، وحيث التنوع الثقافي مصدر للغنى وحافز للتنمية.. هم ليسوا غرباء، هم أساتذتنا الذين درسنا على أيديهم، وهم زملاؤنا في العمل، وهم جيراننا.

وقبل أن أتدرج عن تلك السلالم، تقدم لي أحدهم وقال لي: إنه لشرف أن تسمو وتعتز بموطنك، لذلك أعشق هذا الوطن وأكن له الولاء اللامحدود، ثم تقدم الآخر: وأنا أكملت دراستي على بعثة إماراتية، ثم تقدم رجل كهل قائلاً: اسمع يا بني موطنك حمى مواطن كثيرة من التشرد والضياع، وساهم في علاج وشفاء الكثير، وساهم في رقي كثير من المجتمعات، لذلك سنرفع معك هذا العَلَم عالياً ليبقى دائماً شامخاً. اجتمع ذلك الحشد أمامي وهم يرددون النشيد الوطني، لا يمكنني نسيان هذا اليوم..

إن المهاجر يحمل عبء النجاح الفردي وتحقيق هدفه من الهجرة، ويحمل بنفس القدر، مسؤولية تمثيل الوطن: ذلك هو المغزى من الرحلة: إنك تحمل وطنك في قلبك، وفي طبعك، وفي ملامح وجهك، وفي تعاملك... أنت الوطن! فمثل الوطن خير تمثيل.

في الإمارات الحبيبة، تنتهي الرحلة وتعبها، ويحلو المقام للجميع... فعيد لنا جميعاً.

بعبارات الوفاء لا المكان ولا الأبعاد يمكنها أن تفصلك عن موطنك، يمكنك أن تجسد هويتك الوطنية الإماراتية والانتماء أينما كنت.