احتفالاً باليوم الدولي.. شرطة أبوظبي تعزز جهودها في خدمة «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم، في الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم الدولي لأصحاب الهمم، ضمن الاهتمام المستمر برعاية حقوق هذه الفئة والاهتمام بها بمختلف الصُّعُد.

ونفذت شرطة أبوظبي مجموعة من المبادرات، مؤكدة حرصها على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024 والتي تعزز من المكانة الرائدة التي حققتها إمارة أبوظبي، بوصفها مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأنجزت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، طباعة المواد القانونية بطريقة «برايل» والأول من نوعه، حيث تم إصدار نسخ من مرسوم القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بلغة برايل عن مكافحة التمييز العنصري والكراهية، وعدد من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمه»، بهدف نشر الثقافة القانونية من خلال منهجية متكاملة مع كافة الفئات في المجتمع، تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع اهتماماتهم وتوجهاتهم وذلك بهدف توعية أصحاب الهمم بحقوقهم.

كما دشّنت خدمة فتح البلاغات الجنائية لفئة أصحاب الهمم (نتعنا لكم)، ضمن باقة من الخدمات لإسعاد هذه الفئة بتسهيل حصولها على الخدمات الشرطية، وذلك ترجمةً لرؤية القيادة في الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، ويمكن لأصحاب الهمم الحصول على الخدمة من خلال الاتصال على 999.

كما أطلقت مبادرة إنسانية تحت شعار «هدفنا خدمتكم لا تتردد بالاتصال بنا» لأصحاب الهمم بهدف تقديم خدمات إنسانية متميزة لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا، تشمل استقبالهم من مواقف السيارات وحتى كاونترات الخدمة وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت.

كما أطلقت خدمة «فرصة أمل» الرقمية للوقاية من المخدرات، والتي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة، وعملت إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، على تسهيل عملية تسجيل البيانات الشخصية لأصحاب الهمم الشخصية في نموذج بيانات أصحاب الهمم وذلك بهدف حصر الخدمات التي يرغب أصحاب الهمم في الحصول عليها.

وخصصت شرطة أبوظبي منصة ذكية بمديرية ترخيص السائقين والآليات لأصحاب الهمم تناسب احتياجاتهم، وتتضمن الخدمات المقدمة لهم عبر كاونتر خاص يتيح لهم تقديم الطلبات وإنجاز المعاملات بكل سهولة.

تعزيز التعاون والشراكة

نفذت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عدة برامج وفعاليات، منها مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الجهتين في عدة مجالات لخدمة أصحاب الهمم، بالتركيز على الشراكة والتعاون المتبادلة مع أصحاب الهِمم ومنتسبي الطرفين لاستثمار قدراتهم وتطوير مهاراتهم، ونشر ثقافة رياضة أصحاب الهمم وتبادل التجارب الرياضية والدراسات المعدة الخاصة بهم، وإعداد الخطط والبرامج والفعاليات المشتركة والأنشطة الرياضية لأصحاب الهمم. وتحرص على المشاركة بالحملات التوعوية التي تنظمها أو ترعاها أو تشارك فيها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فضلاً عن تسهيل المشاركة في البرامج والأنشطة والفعاليات والمنافسات الرياضية ذات الصلة بأصحاب الهِمم.

كما أطلقت مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، البرنامج التدريبي «إثراء» الموجه إلى موظفي شرطة أبوظبي من الخط الأمامي في مراكز الخدمة وأصحاب الهمم وأولياء أمورهم، ويشمل البرنامج السلامة المرورية، ورعاية الموهوبين، وعقد دورات مرورية، ومكافحة المخدرات، والتدريب على الإسعافات الأولية، والوقاية من فيروس كورونا لأصحاب الهمم وأولياء أمورهم.