مشاركات إماراتية وخليجية واسعة في مهرجان الظفرة 14

إيهاب الرفاعي (الظفرة )

تستمر المنافسات في الأسبوع الخامس من مهرجان الظفرة بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث شهدت شبوك مزاينة الإبل أمس دخول مشاركات كبيرة من قطعان الإبل لخوض منافسات شوط الجمل تلاد 15 محليات، والذي سيتوج اليوم، الجمعة، 75 ناقة من جميلات الإبل بعد عرضها على اللجان الطبية والفرز والتحكيم.

مسابقة الرماية

شهد الشوط المفتوح في مسابقة الرماية، التي انطلقت صباح أمس، إقبال مشاركين من جنسيات مختلفة لخوض منافسات الفوز بالمراكز الأولى، في المسابقة التي تقام في نادي الظفرة للرماية ضمن مسابقات مهرجان الظفرة بدورته 14، والتي خصص لها 10 جوائز قيمة، وتستمر بشكل يومي لغاية 31 ديسمبر الجاري.

والمسابقة مفتوحة أمام كافة الأفراد من مواطنين ومقيمين وزوار ممن تزيد أعمارهم على 16 سنة، وتقام ضمن دورين (تمهيدي ونهائي)، وتعتمد على استخدام بندقية ساكو عيار 223 والرماية لمسافة 200 متر بوضعية الرقود، وفي إطار زمني لكل متسابق مدته 15 دقيقة.

ويتم تخصيص 5 طلقات لكل رامٍ لتضبيط الهدف و 10 طلقات للمسابقة، ويسمح للرامي في المسابقة بعدة محاولات لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات، وتكون تكلفة المحاولات على الرامي.

وقد حددت اللجنة المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع إدارة النادي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة المشاركين والعاملين، ومنها إجراء فحص (كوفيد -19) قبل موعد المشاركة في المسابقة بـ 5 أيام و 14 يوماً للحاصلين على اللقاح كحد أقصى، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعمل فحوصات الحرارة، وغيرها من الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان.

شوط إنتاج العزبة

تبدأ، صباح اليوم الجمعة، الإبل المشاركة في شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار محليات، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج يوم السبت، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وقد خصص لهذا الشوط 10 جوائز قيمة.

ويأتي شوط إنتاج العزبة تلاد لتشجيع ملاك الإبل على الاهتمام بالإبل الأصيلة والحفاظ عليها والمساهمة في تكاثرها، وحث أبنائهم على رعاية هذه الإبل، وتحفيزهم ليتناقلوا هذا الموروث العريق المرتبط بأهل الإمارات والخليج على حد سواء.

ويشترط للمشاركة في هذا الشوط تقديم 3 مطايا سن المفاريد من الإبل المولودة في عزبة المشارك، وأن تكون الإبل مملوكه له ولأبنائه وليست مودعة لطرف آخر، وليس له فيها شريك.

والتلاد هي الإبل المولودة عند مالكها ولم يتم شراؤها، وسن المفرودة يطلق على الإبل التي أكملت عامها الأول لأنه يفرد عن أمه؛ أي يفطم، وجمعها مفاريد، ومذكرها مفرود، أما بكار فهي جمع «بكره» وهو الاسم الذي يطلق على أنثى الإبل الصغيرة، فيما يطلق على الذكر الصغير «قعود».

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتقتصر مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، ومزاينة السلوقي العربي التراثي، ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.