المركز الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ 19 مهمة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ 19 مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء مختلفة خلال 8 أشهر، حيث شملت المهام كلاً من، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لامرأة عالقة في إحدى المناطق الجبلية في الدولة وغير قادرة على النزول من قمة الجبل، ومهمة بحث وإنقاذ لمفقود إماراتي في إحدى صحارى الدولة، وإنقاذ مواطن عالق في إحدى المناطق الجبلية، حيث كان يعاني صعوبة في النزول بسبب وعورة المنطقة وانزلاقها، ومهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمواطن كان عالقاً في أحد الجبال وغير قادر على النزول. وإنقاذ وإخلاء طبي لمصابة إثر تدهور دراجتها في إحدى المناطق الصحراوية في الدولة، ومهمة بحث وإنقاذ لأشخاص مفقودين في إحدى المناطق الجبلية في الدولة، ومهمة وإخلاء طبي من سفينة لشخص كان يعاني ارتفاعاً في ضغط الدم، وإنقاذ وإخلاء طبي لـ7 أشخاص إثر انفجار قاربهم.

وكذلك مهمة إنقاذ وإخلاء ثمانية أشخاص كانوا عالقين في قمة جبل، وإنقاذ وإخلاء طبي لمريض إماراتي على متن سفينة شحن، ومهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمتسلق إماراتي الجنسية إثر تسلقه أحد الجبال في الدولة. وإنقاذ وإخلاء طبي لمصاب إثر تدهور دراجة نارية في إحدى الصحارى، ومهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمتسلقين من إثر تسلقهم جبلاً، وإنقاذ وإخلاء طبي لمصاب إثر حادث تدهور دراجة نارية في إحدى الصحارى، وإخلاء طبي لشاب إماراتي إثر تدهور دراجته في الصحراء، ومهمة إخلاء لامرأة على متن سفينة سياحية، ومهمة إنقاذ وإخلاء لشخصين كانا محصورين في وسط واد، ومهمة إنقاذ وإخلاء لرجل وزوجته حوصرت مركبتهما في وسط واد.