«بيت يديد» لتوعية الآباء والأمهات ببناء الطفل بطريقة إيجابية

العين (وام)‏

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الرئيس الفخري لمجموعة الإمارات للسيدات التابعة لمجموعة دبي للجودة، المبادرة الوطنية «بيت يديد» التي تهدف إلى توعية الآباء والأمهات حول بناء الطفل بطريقة إيجابية، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49.

وافتتحت الشيخة شما بنت محمد الندوة الافتراضية التي عقدتها مجموعة دبي للجودة بعنوان «دور الأهل في استكمال التعليم عن بُعد» بمشاركة كل من الدكتورة جميلة سليمان خانجي، والدكتور خالد مقلد، وأدارت الحوار الدكتورة هدى المطروشي.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: تمر حياتنا ببعض المنعطفات التي تغير بصورة كبيرة في معطياتها فحين اجتاحت العالم جائحة كورونا وقف العالم في حالة ارتباك، وكان السؤال المطروح وقتها: ماذا نفعل لنتعايش مع هذه الجائحة حتى يتمكن العلم من السيطرة عليها؟.. فكانت إجابة هذا السؤال تحمل في طياتها الكثير من التحديات التي واجهت العالم، وكان التحدي الأكبر هو استمرار العملية التعليمية، والحفاظ على استمرارية تلقي الأبناء للتعليم والمعرفة.

وأضافت أن قيادتنا الرشيدة أكدت ضرورة استمرار العملية التعليمية كاملة حتى نهايتها رغم أن الكثير من الدول أنهت العملية التعليمية ولم تستكملها هذا العام إلا أن الإمارات نجحت في استثمارها كاملة.

وفي ختام كلمتها بالندوة تقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة.