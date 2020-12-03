هزاع بن زايد: كل عام والإمارات شعلة نور

أبوظبي (الاتحاد)

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وأهل الإمارات مواطنين ومقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

وقال سموه على «تويتر»: «كل عام والإمارات شعلة نور ونجاح وازدهار..أعاد الله عزّ وجلّ هذه المناسبة العزيزة بمزيد من الإنجازات، متمنين أن يكون العام الخمسين تجسيداً لما حققته الإمارات خلال عقود وإشارة انطلاق لما ستحققه في قادم الشهور والسنوات من غرس الاتحاد، الذي زرعه الشيخ زايد والآباء المؤسسون، وامتدت ثماره إلى العالم أجمع».