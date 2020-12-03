محمد بن حمد بن طحنون: 49 عاماًً من الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر هو مناسبة وطنية خالدة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، نحتفي فيها بإنجازات الريادية التي حققتها الدولة على مدار 49 عاماً، منذ قيام الاتحاد، في ظل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والجهود الدؤوبة لأبناء وبنات الإمارات من أجل بناء دولة تتصدر المراتب العالمية.

وقال: «في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نستذكر معاً الآباء المؤسسين الذين قاموا بتأسيس منظومة اتحادية سرعان ما تطوّرت ونجحت ببلوغ الريادة في شتى المجالات والمحافل العالمية».

وأضاف: «في هذا اليوم الوطني المجيد، تتجسد معاني وقيم الاتحاد حيث يجدد أبناء الإمارات عهد الوفاء والالتزام بمواصلة دورهم لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات».