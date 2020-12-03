محمد بن ركاض: إنجازات عظيمة

العين (وام)

عبر الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من إنجازات عظيمة في شتى المجالات وبناء أحدث المؤسسات والقطاعات التربوية والصحية والعلمية، في ظل القيادة الحكيمة التي مهدت كل السبل لتحقيق الآمال والطموحات لرفعة الوطن.

وقال العامري، في تصريح له في اليوم الوطني التاسع والأربعين، إن شعب الإمارات وهو يجسد الانتماء الوطني الأصيل، تغمره المحبة والسعادة وهو ينعم بالأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي وقدم الشيخ محمد بن ركاض التهنئة للقيادة الرشيدة بالدولة بهذه المناسبة السعيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.