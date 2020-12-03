عبدالله بن بيه: منارة للتسامح والمحبة

أبوظبي (الاتحاد)

توجه معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات إلى القيادة الرشيدة.

وقال معالي الشيخ ابن بيه، في تصريح له: إن مناسبة اليوم الوطني الذي تحتفل به دولتنا كل سنة هو فرصة لتجديد الصلة بقيم الآباء المؤسسين، والتذكير بما بذلوه من جهود لبناء هذه الدولة على أسس متينة. وأكد أنَّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بفكره النير وفطرته النقية وحكمته البالغة، وبمؤازرة من إخوانه المؤسسين شيّد صرحاً عظيماً، وبنى نموذجاً إماراتياً رائداً للتسامح والتعايش، ضَمن للمجتمع الإماراتي الحفاظ على تماسكه وقوته، وجعل من الإمارات منارة للتسامح والمحبة والعيش المشترك.