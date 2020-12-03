يوسف العبري: وحدة الهدف والمصير

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة وطنية خالدة وتاريخ مجيد لدولتنا الفتية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، من منطلق إيمانهم العميق بوحدة الهدف والمصير، لتتشكل بذلك نقطة انطلاق حقيقية نحو البناء والتعمير واستدامة النماء والازدهار والتنمية في ربوع الوطن. وقال المستشار العبري: إن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات متلاحقة خلال تسعة وأربعين عاماً من قيام الاتحاد، لم يكن وليد الصدفة، بل كان نابعاً من رؤية ثاقبة وعزيمة قوية لمواصلة مسيرة التطور، بتوجيهات القيادة الحكيمة. وأضاف، أن ذكرى اليوم الوطني، مناسبة نستلهم منها معاني الوحدة والتعاضد والتلاحم الوطني، التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.