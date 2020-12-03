علي البلوشي: التزام بحماية الحقوق

أبوظبي ( الاتحاد)

قال المستشار علي البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي: أرفع باسمي واسم أعضاء النيابة العامة في أبوظبي وجميع العاملين فيها، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولتنا الفتية.

واليوم ونحن نقف على أعتاب الخمسين الثانية من عمر اتحادنا، فإننا في نيابة أبوظبي نؤكد التزامنا بالعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالتكامل مع كافة النيابات الاتحادية والمحلية العاملة في الدولة ومختلف الجهات الأمنية، في حماية استقرار المجتمع وسيادة القانون، وصيانة الحقوق والحريات، بما يساهم في المحافظة على اتحادنا، وحتى يكون اسم الإمارات مرادفاً للعدالة وسيادة القانون.