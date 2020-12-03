سالم النعيمي: فخورون بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

قال سالم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في تصريح بالمناسبة: «نحتفل هذا العام بالذكرى الـ49 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن أكثر فخراً واعتزازاً بالإنجازات الكبيرة والشامخة، التي حققتها الدولة على الصعد كافة، وخصوصاً في القطاع الصحي، الذي من شأنه أن يؤمن لمجتمعنا بيئة صحية أكثر أمناً». وأضاف: «لم يكن عام 2020 عاماً عادياً، إذ شهد العديد من التحديات الاستثنائية، ومن أبرزها جائحة كوفيد 19 التي أصابت العالم بأسره، وقد تمكنا ولله الحمد، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وجهود كوادرنا الحثيثة، من التصدي للجائحة وحماية أهلنا ومجتمعنا من تداعياتها».