نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني يحتفي باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

توجه نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ49.

وتقدم النادي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل لهم دوام الصحة والعافية ولشعب الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وأعرب النادي عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات، ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح، وبناء جسور التفاهم والتواصل والحوار، مشيداً بمواقف دولة الإمارات الرائدة في مساندة القضايا العربية والإنسانية.

ولبى النادي الدعوة التي أطلقتها اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني، ضمن حملة «عيشي بلادي»، وشارك بعض متطوعي النادي بأداء النشيد الوطني لدولة الإمارات بأصواتهم تعبيراً عن حبهم وولائهم للدولة.