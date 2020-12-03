«زايد» و«خليفة» أول مواليد أبوظبي في اليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي التابع للشرقية المتحدة للخدمات الطبية، في الساعات الأولى من اليوم الوطني الـ 49، 12 مولوداً.

وقد استقبلت المستشفى المولود الأول في اليوم الوطني لعائلة سعيد علي مالك الشحي، إماراتي، الساعة 00:13 بعد منتصف الليل، وقال والد الطفل: «ها نحن نحتفل باليوم الوطني لإماراتنا الحبيبة وبقدوم مولودنا وقد أسميناه (زايد)، وبلغ وزنه 3.65 كغم».

أما ثاني مواليد اليوم الوطني في المستشفى، فكان لعائلة سعودية إماراتية، والذي ولد الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، وقال والده عبدالله سعد المنهالي: «لقد أسمينا مولودنا خليفة، وبحسب الأطباء ومدة الحمل، فقد كان من المتوقع ولادته في 9 ديسمبر، ولكن بمشيئة الله ولد في الساعات الأولى من اليوم الوطني التاسع والأربعين، ولخليفة أربعة إخوة وهم نهيان والوليد وهاجر وسالم».

أما ثالث المواليد فكان عند الساعة 2:45 فجراً، حيث استقبل المستشفى ثالث طفلة لعائلة إماراتية بلغ وزنها 2.86 كغم، وقال والدها عمر فيصل بو حميد التميمي: حمداً لله على نعمه، رزقنا اليوم بأول طفلة لنا، وهي ووالدتها في صحة جيدة.

وعند الساعة 3:06 فجراً من اليوم الوطني، استقبل المستشفى رابع مولود لعائلة إماراتية بريطانية، وقال والدها فهد البوسعيدي «رزقنا اليوم بمشيئة الله بطفلنا سهيل، وهو رابع طفل لنا، وفي انتظاره إخوانه ناصر ونواف وسيف، حمداً لله على نعمه وهو ووالدته في صحة جيدة».

ورزقت عائلة عبد الله محمد بطفلهم الأول الساعة 4:15 فجراً من اليوم الوطني وبلغ وزنه 2.89، وقال والده: بحمد الله تضاعفت فرحتنا اليوم بقدوم طفلنا الأول محمد جعله الله من البارين.

أما سادس مولودة فكانت لعائلة إماراتية، وقد أبصرت النور الساعة 6:49 صباحاً، وقال والدها خميس محمد العبدولي: لقد أسمينا مولودتنا سلمى، وهي ووالدتها بصحة جيدة ولله الحمد.

«آسيا» أول مواليد رأس الخيمة

أكد أهالي وآباء رزقوا بمواليد ليلة الثاني من ديسمبر أن ليلتهم ازدانت بفرحتين، فرحة قدوم مواليدهم الجدد وفرحة الدولة باليوم الوطني، والتي تعد وساماً ستظل تلك المواليد تفخر به.

وقد رزق الزوجان المصريان رامي حسن وصفي، ونهاد يحيى عوض بطفلتهما الأولى آسيا، صباح أمس في تمام الساعة 8.26 صباحاً بمستشفى رأس الخيمة، وجاءت ولادة الطفلة بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ49. وقال والد الطفلة رامي وصفي: «تغمرنا السعادة بالترحيب بطفلتنا بهذا اليوم المميز، ومن الرائع أن تحتفل آسيا بعيدها باليوم الوطني للإمارات، والتي نعتبرها بلدنا الثاني»، مؤكدين أن ولادة الأطفال في هذا اليوم أعطى لليوم الوطني طعماً خاصاً، لا سيما بين ذويهم وسيظل تاريخ ولادتهم راسخاً في الأذهان. وهنأ الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة الوالدين، وقال: نشعر جميعاً بالسعادة لولادة الطفلة آسيا في هذا اليوم المميز.