«العازفون السبعة» يجسدون فرحة «الهلال الأحمر»

أبوظبي (الاتحاد)

على أنغام النشيد الوطني الإماراتي حلقت حمامات السلام في أجواء إمارات الدولة السبع منطلقة من مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة أبوظبي، للإعلان عن احتفال الهيئة بالذكرى الـ 49 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدى النشيد سبعة عازفين الذين توزع كل واحد منهم على إحدى إمارات الدولة، للإشارة إلى أن مباهج الاحتفال تعم جميع أرجاء الإمارات، وشكل حضور الحمام التعبير عن أن الإمارات هي بلد الأمن والسلام.

وتفاعل الجمهور مع العزف الأوركسترالي فور إطلاقه على منصة «يوتيوب»، إضافة لجميع حسابات «الهيئة» الأخرى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم مشاركة فيديو معزوفة النشيد الوطني بين المتابعين، تعبيراً منهم عن الفرح بهذه الذكرى الخالدة، وثمنت الآراء المشاركة تنفيذ المعزوفة بصورة فنية مرموقة، عكست حب الوطن، والشعور بالوفاء والامتنان لترابه وقادته المؤسسين.

كما أطلقت «الهيئة» مبادرة «اتحادنا يضيء بيوتنا» استهدفت فيه المواطنين والمقيمين المحتفلين باليوم الوطني الإماراتي الـ 49، حيث دعت الهيئة الأسر للمشاركة في هذه المناسبة، من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى الحسابات الرسمية لـ«الهيئة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وخصصت عدداً من الجوائز للأسر المشاركة، التي تنجح في تطبيق معايير الاحتفال بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، وتضمنت المعايير: تزيين المنازل من الخارج والداخل بالعلم الإماراتي وجميع مظاهر الزينة الأخرى، بالإضافة إلى ارتداء اللباس الوطني.