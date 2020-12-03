«قيادات الداخلية»: الاتحاد مسيرة حضارية ومكتسبات وطنية رائدة

أبوظبي (الاتحاد)

ازدانت مباني وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة احتفالاً باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر ضباط ومنتسبو الوزارة عن خالص اعتزازهم بالمناسبة، مجددين الولاء فيها لقيادة الوطن وحكومته وشعبه بأن يبقوا الجند الأوفياء في سبيل تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.

وكانت الوزارة قد نظمت حفلاً افتراضياً باليوم الوطني اشتمل على كلمات وقصائد وطنية عبر فيها المنتسبون عن فرحتهم واعتزازهم بإنجازات الوطن، وتم استعراض مسيرة القيادات العامة للشرطة بالدولة من خلال فيديو تسجيلي يتضمن مدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه أجهزة الشرطة بالدولة، وما تبذله من جهود متميزة أسهمت في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات. ورفع منتسبو وزارة الداخلية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات والعرفان لقيادة الإمارات الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «رعاه الله»، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مجددين العهد والولاء ومضاعفة الجهد والعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات دولة الاتحاد وجعل رايتها عالية خفاقة في ميادين الحق والواجب، سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة الخالدة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على شعبنا العزة والأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

سيف الشعفار: يوم مجيد وعزيز علينا جميعاً

قال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية: إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز والانتماء لهذه البلاد الغالية أن نحتفل كل عام بذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثاني من ديسمبر، وهو يوم مجيد وعزيز علينا جميعاً، نستذكر فيه الأمجاد التي سطرت على يد باني نهضتها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» التي امتدت حتى وقتنا الحاضر، وسار على نهجه وأكمل المسيرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يعاضده أخواه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، بعزم وحزم، ورؤية ثاقبة، لغد مشرق ومستقبل واعد، وفاءً لهذا الوطن المعطاء وأبنائه.

ضاحي خلفان: مسيرة زايد الاتحادية تمضي بكل ثقة

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أننا نحتفل هذا العام باليوم الوطنيّ التاسعِ والأربعين في ظروف صعبة للغاية، حيث يعاني العالم أجمع من جائحة وبائية خطيرة، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ولله الحمد والمنّة، كانت من الدول القلائل التي واجهت هذه الجائحة بكثير من الثقة في الله، ثم في قدرات الدولة وقياداتها ورجالها ونسائها، وشبابِها الذين أظهروا قدرة فائقة في إدارة الأزمة، كان لقيادتنا دور مهم حينما أعلن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقواتِ المسلحةِ، بأنَّ الغذاء والدواء خلال هذه الجائحة (خط أحمر) قائلاً (لا تشيلون هم)، كم كان لهذه العبارة من تأثير في طمأنة المجتمعِ، واستمرار الحياة بشكل أنهى كثيراً من عمليات التوقفات المؤقتة التي فرضتها الجائحة.

وقال: نحتفل هذا العام ونحن على أعتاب الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أن خمسين عاماً ستمضي بنهاية عام 2021، الأمر الذي يؤكد أن مسيرة زايد الاتحادية المباركة تمضي قدماً بكل ثقة إلى الأمام.

فارس المزروعي: مسيرة إنجازات عملاقة

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن مسيرة الدولة الاتحادية حققت إنجازات عملاقة، ورسخت قيم التآخي والترابط والتسامح التي امتزجت بالرغبة الصادقة لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين «طيب الله ثراهم»، مستلهمين في ذلك رؤيتهم الحكيمة في جعل الإمارات واحة للعز والكرامة وحاضنة للشعوب والثقافات.

وأضاف معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، بأن محبة الوطن كلمة عميقة في نفوسنا تجسدت في الجهود الكبيرة التي بذلتها قيادتنا الرشيدة، حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل موقعها الفريد والريادي على الخريطة العالمية لتحكي عن سجل حافل بتاريخ عظيم وإنجازات متواصلة تتناقلها الأجيال.

عبدالله المري: نموذج عالمي يحتذى به

قال معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: «إن الاحتفال بهذا اليوم التاريخي من كل عام، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة وجيزة من الزمان من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمُقيمين على أرضها الطيبة، لتغدو نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والأمن والأمان أمام دول العالم أجمع.

تابع معاليه: إن الاحتفال بهذا اليوم في كل عام يمثل فرصة غالية على قلوب أبناء الوطن، نتذكر خلالها جهود قادتنا المؤسسين في وضع حجر الأساس لبناء الاتحاد القوي، ونستثمر هذا اليوم لنبث رسائل الحب والولاء لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة، ونجدد فيه العهد على أن نبقى أوفياء وأبناء بارين لهذا الثرى الطاهر ولحكامنا الذين قادوا الوطن من عهد الاتحاد إلى عهد الريادة والازدهار والرفاه، وجعلوا الدولة جبلاً راسخاً في مركز الثقل العالمي والدولي، ومطمحاً لكل من يرغب بالعيش وسط مُجتمع مُتسامح يسوده الأمن والأمان.

خليفة حارب الخييلي: يوم في تاريخ الوطن

أكد اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو يوم فارق في تاريخ الوطن والشعب الإماراتي، ونقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الحديثة، ويوم للاعتزاز بماضي هذا الوطن العريق، وللفخر بحاضره المزدهر، وللتفاؤل بمستقبله الواعد إن شاء الله تعالى، كما أنه يُعد فرصة مناسبة لتقييم الإنجازات التي حققها الوطن في جميع المجالات وعلى كافة الصعد، فمن حق الجميع أن يشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الوطن من نهضة غير مسبوقة، حتى صارت دولة الإمارات وبحق مثلاً يحتذى به.

وأشار إلى أن احتفالات الدولة كل عام تمثل فرصة غالية على قلوب أبناء الوطن، نستثمرها لنبث رسائل الحب والولاء لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة، يوم تاريخي يطل علينا كل عام نستذكر فيه مآثر وإنجازات الآباء المؤسسين.

أحمد الريسي: الإمارات تزدان بتاريخها المجيد

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، أنه ما أن ينبزغ فجر الثاني من ديسمبر من كل عام، حتى تتجلى ذاكرة الوطن ويقفز في الصور مجد الاتحاد وإرث الأولين، بانين مجد البلاد، ورفعته ونماءه وازدهاره، نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ومؤسس الإمارات الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ورمز وحدتها وعليائها.

وأضاف أنه وكل عام، تزدان الإمارات بتاريخها المجيد حيث نجدد فخرنا واعتزازنا بشجاعة وإرادة شعب الإمارات الذي طوع برؤية قيادته الرشيدة، المستحيل ونسج عبر التاريخ حكاية الإمارات، تحكي سيرة قيادة ملهمة وحكومة رائدة وشعب تحلى بالصبر والعزيمة، وارثاً عن المؤسسين، الإقدام والشجاعة والالتزام بالقيم العظيمة الأصيلة ومنفتح على العالم.

سالم الشامسي: تجدد فينا العهد والولاء

قال سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة: تمر علينا اليوم هذه المناسبة السعيدة، ذكرى اتحاد إماراتنا لتجدد فينا العهد والولاء أن نبقى خلف المسيرة الحكيمة لقيادة الدولة على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة «طيب الله ثراه»، وعبر سني الاتحاد ترسخت فينا قيم الولاء والانتماء والشعور بالفخر، وجددنا العهد أن نخلص ونعمل لتبقى راية الإمارات خفاقة وتستمر بخطى واثقة نحو المستقبل والحياة المشرقة، بكل ثبات واستقرار وعزيمة قوية.

وأكد أن مناسبة اليوم الوطني الإماراتي تؤكد أن ما قام به الآباء المؤسسون عندما رسموا مسيرة الاتحاد في الثاني من ديسمبر من عام 1971، إنما كانت بذرة الخير والبركة وخطوة الارتقاء بمسيرة الدولة من نجاح إلى نجاح ومن إنجاز لإنجاز.

جاسم المرزوقي: رد الجميل بالإخلاص في العمل

أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ«49» لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو مناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، التي لم تألُ جهداً في أن تضع شعب الإمارات، المواطنين منهم والمقيمين، على رأس أولوياتها، لتحقيق أعلى مستويات السعادة والاستقرار والأمن والأمان.

ولفت اللواء المرزوقي إلى أن قيادة دولة الإمارات وبرؤيتها الحكيمة وفّرت البيئة المناسبة والمقومات الممكنة، لتحقيق حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها، لذا وجب علينا رد الجميل لهذا الوطن الغالي بالإخلاص في العمل، وحب الوطن وتجسيد أسمى معاني الانتماء والتلاحم مع قيادته الرشيدة، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

محمد بن غانم الكعبي: يوم سجله التاريخ بعزيمة المؤسسين

قال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة: تحتفل دولتنا قيادة وشعباً في الثاني من ديسمبر كل عام بمناسبة عزيزة على قلوبنا، وهي ذكرى قيام دولتنا الغالية باتحاد إماراتنا السبع الذي سجله التاريخ بمداد عزيمة وإرادة باني النهضة المغفور له «بإذن الله» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين تمكنوا من الارتقاء بالإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة، حتى أصبحت دولتنا تنافس كبرى الدول على مختلف الصعد.

وأضاف: نحن اليوم في الذكرى التاسعة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أصبحنا بفضل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد «رعاهم الله» نعيش في واحة الأمن والأمان.

مكتوم الشريفي: مسيرة نحو الريادة والتقدم

أكد اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن الثاني من ديسمبر يوم عظيم في إمارات الخير والعطاء والمنطقة بأسرها، يوم عرفان وتقدير شعب الإمارات العريق لجهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأضاف: على نهج القائد المؤسس أكمل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله- وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى المسيرة حتى تبوأت الإمارات مكانة مرموقة عالمياً.

وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل دعم ورعاية قيادتنا الحكيمة حققت إنجازات شامخة وتواصل المسيرة نحو الريادة والتقدم، وتواكب احتياجات العالم المعاصر بكل حكمة وإرادة وعزيمة.

محمد الظاهري: إنجازات كبرى في زمن قياسي

أكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن احتفالنا باليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر من كل عام يعود بنا إلى مشهد عمره 49 عاماً، عندما اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والمغفور له «بإذن الله» الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراه» مؤسسا الاتحاد وإخوانهما حكام الإمارات قراراً تاريخياً غير مسار المنطقة بأسرها وأعلنوا قيام دولة الإمارات، والتي تمكنت منذ قيامها أن تلفت أنظار العالم إليها من خلال تحقيقها إنجازات كبرى في زمن قياسي وجسدت إرادة قيادة لم يعرف طموحها المستحيل، ففي كل سنة نؤكد للعالم بأن دولة الاتحاد تزداد علواً ورفعة مع مرور الأيام، وأن أحلام وطموحات قادة الأمس تتحقق بإرادة قادة اليوم وإصرارهم وحبهم وتلاحمهم مع شعبهم.

عبدالعزيز الشريفي: آفاق لا تعرف الحدود

أشار اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، أنه في كل سنة تشرق فيها شمس الثاني من ديسمبر، نتذكر الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه حكام الإمارات، الذين اجتمعت كلمتهم على قيام دولة الإمارات وأجمعوا أمرهم للمضي في طريق واحد مليء بالتحديات، لكنه يوصل إلى ذروة الأمجاد، فحقق الله لهم ما أرادوا لصدقهم في توجههم، فكان لنا موعد مع الحصاد كل يوم، وهو ما يدفعنا للافتخار بما أنجزه الآباء المؤسسون ووضعهم لبنات الاتحاد.

وقال: إنه في اليوم الوطني وكما هو في كل يوم تذكي شعلة الحب والانتماء للإمارات والعزم على مواصلة البناء ما بدأه الآباء نحو آفاق لا تعرف الحدود، وفرحة قيام دولة الإمارات ليست قاصرة على المواطنين، لأنه ما من إنسان إلا وتبهجه التجربة الاتحادية الناجحة في المنطقة، والأكثر إنجازاً لبني البشر في مختلف الأزمان، لكل إنسان يتوق إلى عالم متحضر آمن، ونموذج إنساني لما ينبغي أن تكون الدول.

سيف الشامسي: إنجازات راسخة

رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة اليوم الوطني الـ «49» لدولتنا المجيدة.

وقال: إن «49» عاماً مضت على قيام الاتحاد، ونحن نفتخر ونعتز بما تحقق خلال تلك السنوات الزاهية من إنجازات راسخة لبّت كافة طموحات وتطلعات شعبنا الأبي، بل وفاقت كل أحلامه، فبفضل الله، ومن ثم قيادتنا الرشيدة، أصبحنا من أسعد شعوب العالم التي يشار إليها بالبنان، حيث أولت قيادتنا جُل اهتمامها لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبنائها، والمقيمين على أرضها، فشيدت المدارس والجامعات وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية، واهتمت بالصحة، فشيدت الصروح الطبية وزودتها بأحدث التجهيزات، التي تلبي حاجة المواطن والمقيم على حدٍّ سواء، كما وضعت في مقدمة أولوياتها توفير الأمن والأمان لكافة أفراد المجتمع.

علي بن علوان: الأمن أساس الرفاهية

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: نحتفل في اليوم الوطني التاسع والأربعين هذا العام بتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال تعزيز الأمن والأمان، وتلك الإنجازات العظيمة لا تتحقق إلا بجهود القيادة الحكيمة للبلاد وأبناء الوطن المخلصين، وقد سعت قيادتنا الرشيدة طيلة مشوار الاتحاد المبارك إلى عدم ادخار أي جهد في سبيل تحقق كل ما من شأنه أن يكرس الأمن والأمان والسعادة لشعب الإمارات، والذي بات يطمح أن يكون من السباقين والمستشرفين للمستقبل جيلاً بعد جيل في شتى المجالات.

وقال: تشكل منظومة الأمن والأمان في الإمارات أساس الرفاهية والاستقرار، بحفاظها على نسقها التصاعدي في تقارير «التنافسية العالمية» متفوقة على دول كبرى في هذا المجال، مؤكدة صدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل الإمارات المركز الثالث عالمياً على مؤشر الشعور بالأمن والأمان.

سلطان النعيمي: خطوات ثابتة نحو التميز

أوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، أن الاحتفال بالثاني من ديسمبر هو عرفان وتقدير من شعب الإمارات لمؤسسي الدولة المعطاءة، وعلى نهج المؤسس أكمل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى المسيرة حتى تبوأت الإمارات منزلة مرموقة بين الأمم.

وقال: بفضل عزيمة قادتنا وإرادة شعبنا، تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات ثابتة نحو التميز والتفوق لتكون مثالاً يحتذى به في مصاف العالم، وكل هذا التميز والتفوق وتحقيق الإنجازات انطلق في الثاني من ديسمبر عام 1971، عندما توحدت إرادة الآباء المؤسسون لدولتنا الغالية على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

راشد المعلا: قمة تعانق سماء التطور

رفع اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات العزيز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين.

وقال: إن الثاني من ديسمبر، يوم الفخر والعز لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة، التي أنعم الله عليها بقيادة حكيمة لم ترض لشعبها إلا أن يكون في المركز الأول، والثاني من ديسمبر، ليس يوماً للاحتفال فقط، إنما هو اليوم الذي تتحد فيه أرواحنا على حقيقة واحدة وهي الفخر بما آلت إليه هذه الدولة بسبب هذا الاتحاد الذي سما بها لتقف في مصاف أفضل دول العالم أمناً واقتصاداً وثقافة وحضارة.

وأضاف أنه هذا اليوم حصاد جهود الحكومة الرشيدة مع شعبها المخلص، في جعل الإمارات قمة تعانق سماء التطور والمعرفة والسلام والتسامح والنهضة ورمزاً من رموز العالم المعاصر في جميع المجالات، هو وعدٌ قد قطعته لنا حكومتنا الرشيدة ومسيرة لا تنتهي من العطاء.