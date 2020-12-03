«الهلال الأحمر» تحتفي باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

نظمت هيئة الهلال الأحمر عدة فعاليات في إطار الاحتفاء باليوم الوطني الـ 49 للدولة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في الظروف الراهنة. وقالت الهيئة إن الذكرى الـ 49 لليوم الوطني تمر ونحن نعيش في عصر الإنجازات الباهرة والسلام الكبير، وعصر الفضاء والإنجازات الإنسانية، إنه شعور ممزوج بالفرح والفخر، ويعكس حجم المحبة والولاء والانتماء لهذا البلد.. ونعاهد أن نبقى عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على إنجازاتها ومكتسباتها ورفعتها بين الأوطان.

وفي إطار احتفال الهيئة بهذه المناسبة الغالية تفاعل الجمهور مع العزف الأوركسترالي للنشيد الوطني فور إطلاقه على منصة «‏يوتيوب» إضافة لجميع حسابات الهيئة الأخرى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاركة فيديو معزوفة النشيد الوطني بين المتابعين تعبيراً منهم عن الفرح بهذه الذكرى الخالدة، وثمنت الآراء المشاركة تنفيذ المعزوفة بصورة فنية مرموقة عكست حب الوطن والشعور بالوفاء والامتنان لترابه وقادته المؤسسين.

وأطلقت الهيئة مبادرة «اتحادنا يضيء بيوتنا» استهدفت المواطنين والمقيمين المحتفلين باليوم الوطني الـ 49، حيث دعت الهيئة الأسر للمشاركة في هذه المناسبة من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى الحسابات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي. وخصصت هيئة الهلال الأحمر عدداً من الجوائز للأسر المشاركة التي تنجح في تطبيق معايير الاحتفال بالذكرى 49 لقيام الاتحاد، وتضمنت المعايير: تزيين المنازل من الخارج والداخل بالعلم الإماراتي وجميع مظاهر الزينة الأخرى، بالإضافة إلى ارتداء اللباس الوطني.