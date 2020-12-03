«محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»: حدث تاريخي

دبي (الاتحاد)

أكدت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة غالية على قلب كل إماراتي ومقيم في دولة الإمارات، تحمل في ثناياها رمزية غالية ودلالات عميقة على حب الوطن والوفاء والولاء له ولقيادته، وهو بمثابة حدث تاريخي يوثق ميلاد كيان عصري كبير بشعبه وإنجازاته الحضارية وقيمه، ويعد تجربة وحدوية متفردة.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، مشرف عام الجائزة، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات، مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، فيها تم إعلاء راية الاتحاد والمصير المشترك والوحدة، فانبثق عن ذلك كيان غالٍ ونفيس، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

من جانبه، أكد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن حب الإمارات والوفاء لها وللقيادة، يتربع في أفئدتنا، وفي كل يوم تترسخ معاني الولاء والانتماء في أبناء الوطن، مؤكداً أن اليوم الوطني للإمارات مناسبة لشحذ الهمم، واستذكار المنجزات، وما يقدمه الوطن لأبنائه من رعاية واهتمام وتمكين.

من جانبه، رفع محمد النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد بأبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ولشعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 الذي وصفه بالحدث التاريخي والغالي على قلوب كل الإماراتيين.

وقالت الشيخة خلود القاسمي، وكيل مساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم، نائب رئيس اللجنة الفنية للجائزة، إن الإمارات قيادة وشعباً، إذ يحتفون باليوم الوطني الـ 49، فإنهم يستذكرون بكل فخر سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وضع الأعمدة، وأرسى قواعد هذا الكيان العظيم، من خلال حرصه على تسخير الموارد المتاحة لإحداث نهضة علمية وإنسانية واسعة، وحرصه الدائم على الاستثمار في الإنسان وتمكينه لكي يبدع ويسهم في بناء الوطن وتحقيق رفعته.

وأكد الدكتور حمد الدرمكي أمين عام جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، أن اليوم الوطني لدولة الإمارات، أغلى المناسبات، فيه تجسدت الإرادة والكلمة ووحدة الصف، فتمخض عنه مسيرة وطن ناجحة بكل المقاييس نباهي ونفاخر بها العالم، ونبذل لأجلها الغالي من أجل أن تظل راية الإمارات عالية خفاقة في كل المحافل والمناسبات.