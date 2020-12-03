«الجندي» تصدر ملحقاًً خاصاًً

أبوظبي (وام)‏

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع أمس، ملحقاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «49 عاماً من النجاح والتأثير والريادة».

وتحت عنوان «الإمارات.. درة الحضارة ومنارة الأمل»، قالت «الجندي» في افتتاحية ملحقها: إن دولة الإمارات لا تحتفل اليوم وحدها بما أنجز أبناؤها طوال العقود الماضية، بل يحتفل العالم كله بالإنجاز الفاعل والمؤثر في الحضارة الإنسانية كلها، يحتفل العالم بدرة تاج المنطقة صاحبة اليد البيضاء على الجميع

وداعية السلام للجميع.

وأضافت: «للإماراتيين جميعاً أن يفخروا بما أضافوا للبشرية وللحضارة كما للعالم وللإنسانية كلها أن تحتفل بما جادت به من العطاء.. خمسون كادت أن تكتمل تعد بأخرى أكثر إشراقاً وإعجازاً وأمضى أثراً». وتضمن الملحق الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، كلمات بهذه المناسبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.