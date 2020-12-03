شرطة أبوظبي تشارك الجمهور فرحتهم

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الجمهور فرحتهم باحتفالات اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام عدد من عناصر المرور والدوريات بتركيب بوسترات شعار اليوم الوطني «روح الاتحاد» للمركبات في النقاط الأمنية وتوزيع الهدايا ووشاح الإمارات وأعلام الدولة وباجات شعار روح الاتحاد عليهم، معبرة عن اعتزازها بإنجازات مسيرة الاتحاد، والتي انعكست إيجابياً في تحقيق التطورات الشاملة التي يشهدها وطن الخير والعطاء في المجالات كافة.

وأعرب الجمهور عن سعادتهم الكبيرة باحتفالات الدولة باليوم الوطني التاسع والأربعين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به شرطة أبوظبي، في التواصل والتفاعل معهم في جميع المناسبات بصورة متميزة تجاوزت كل التوقعات.