«إلكترونية الشارقة» تحتفل باليوم الوطني

الشارقة (وام)

احتفلت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة باليوم الوطني الـ49 بشكل استثنائي، عبر تنظيم أنشطة وفعاليات افتراضية تفاعلية، سردت قصص النجاح والإنجازات التي سعت دولة الإمارات إلى تحقيقها منذ إعلان الاتحاد.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام الدائرة بهذه المناسبة، أن اليوم الوطني يعكس الإنجازات التي تحققت والتعايش بين الثقافات المختلفة على أرض الإمارات.

وقال: «هذه الذكرى تشكل لنا مصدر فخر واعتزاز بهويتنا الوطنية والولاء للقيادة الرشيدة، وحافزاً لنا لمواصلة العمل».

تضمنت الفعاليات الافتراضية لقطات تصويرية لمشاركات وفعاليات الدائرة خلال احتفالها باليوم الوطني في السنوات الماضية وفعالية الحكواتي الإماراتي.