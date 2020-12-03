«الصحة» تمنع استخدام تشغيلتين من مضاد للالتهابات والحساسية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من ممارسي الرعاية الصحية، عدم استخدام تشغيلتين من منتج Depo-Medrol (methylprednisolone acetate) 00 mg/‏‏ ml disposable syringe 40، ممن مضى عليها 36 شهراً من تاريخ الإنتاج.

وأكد الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في كتاب أصدره للجهات الصحية، أنه يمكن استخدام الكميات المتوفرة من المنتجات المذكورة، وذلك لمدة 36 شهراً فقط من تاريخ الإنتاج.

ويستخدم هذا المنتج الطبي، كمضاد للالتهابات، ومناعة ومضاد للحساسية، وتنتجه شركة فايزر، التي تولت طواعية سحب التشغيلات المذكورة ممن مر عليها 36 شهراً من تاريخ الإنتاج.

ويرجع السحب إلى أن الشركة المصنعة أفادت باحتمالية ظهور لون وردي خفيف في التشغيلات المذكورة، وقد يظهر اللون الوردي نهاية فترة الصلاحية البالغة 60 شهراً، إلا أن التشغيلات الأخرى التي لم يمر على إنتاجها أكثر 36 شهراً لم تتأثر.

وأشار الأميري، إلى أن هذا المنتج مسجل في إدارة الدواء بالوزارة، موضحاً أنه في حال حدوث أي أعراض جانبية يوصى بالإبلاغ عنها عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالآثار الجانبية، أو من خلال البريد الإلكتروني لقسم الرقابة الدوائية.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً، طلبت فيه إضافة تحذيرات واحتياطات خاصة في النشرة الداخلية للمجموعة الدوائية الفلوروكينولونات، التي تؤخذ عن طريق الفم والحقن والاستنشاق.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الإبلاغ عن حالات تمزق وتمدد الأوعية الدموية الأبهري وارتجاع وعدم كفاءة صمامات القلب مما قد يسبب الوفاة، في المرضى الذين يعالجون بالمجموعة الدوائية الفلوروكينولونات، وأن هذه المنتجات تنتجها شركة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وشملت التحذيرات والاحتياطات الخاصة التي طلبت الوزارة إضافتها 4 تحذيرات هي: أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الفلوروكينولونات التي تؤخذ عن طريق الفم والحقن والاستنشاق قد تزيد من خطر الإصابة بارتجاع وعدم كفاءة صمام القلب، وأنه بالنسبة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بارتجاع وعدم كفاءة صمام القلب، يجب استخدام هذه الأدوية فقط بعد تقييم دقيق للمخاطر والفوائد، وبعد النظر في الخيارات العلاجية الأخرى.

وتضمنت التحذيرات أن الحالات التي تؤهب الارتجاع، وعدم كفاءة صمام القلب تشمل أمراض صمام القلب الخلقية أو الموجودة مسبقاً واضطرابات النسيج الضام كمتلازمة مارفان أو متلازمة إهلرز دانلوس، متلازمة تيرنر، مرض التهاب الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب شغاف القلب.

وأكدت الوزارة، أنه يجب إخطار المرضى بخطر الإصابة بارتجاع وعدم كفاءة صمام القلب المرتبط باستخدام الفلوروكينولونات، ونصحهم بأخذ العناية الطبية الفورية في حالة ظهور ضيق التنفس أو خفقان القلب أو حدوث وذمة في البطن أو الأطراف السفلية.

وأفادت الوزارة، بأن هذه الأدوية لم يتم سحبها من الأسواق، وأنها مسجلة في إدارة الدواء لديها.