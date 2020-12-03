طقس صحو غائم جزئياً اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة، مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز -في بيانه أمس- إن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية /‏‏ 15 - 25، تصل إلى 35 كم/‏‏س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 51:13 والمد الثاني عند 04:08 والجزر الأول عند الساعة 13:21 والجزر الثاني عند الساعة 02: 08 وفي بحر عمان يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 10:28 والثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 06:10.