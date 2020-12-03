هزاع بن زايد: الأجيال تحصد الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإطلاق القمر الصناعي الإماراتي «عين الصقر» والذي تزامن مع أفراح البلاد باليوم الوطني. واعتبر سموه الإنجاز تتويجاً لجهود الإمارات في قطاع الفضاء، وثمرة «غرس الاتحاد» الذي تحصده الأجيال إنجازات متصلة.

وقال سموه، في تغريدة على موقع «تويتر»: «أجمل التبريكات بإطلاق قمر (عين الصقر) بالتزامن مع #اليوم_الوطني_الإماراتي49 والذي يأتي تتويجاً لجهود الإمارات في مجال الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، وتحقيقاً لرؤية الشيخ زايد والآباء المؤسسين الذين زرعوا #غرس_الاتحاد فحصدت الأجيال الإنجاز تلو الإنجاز، وتجاوزت ريادتهم وأحلامهم حدود الفضاء».