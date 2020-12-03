«الطاقة والبنية التحتية»: 2538 مسكناً تسلمها مواطنون في 2020

دبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة واصلت تحقيق الإنجازات خلال العام الجاري، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، موضحاً أن عدد القرارات السكنية الصادرة عن الوزارة خلال العام الجاري بلغ 2347 قراراً تشمل 2141 قرضاً و206 منح، مشيراً إلى أنه تم تسليم 2538 مسكناً للمستفيدين خلال العام الجاري 2020، ومن المقرر تسليم 2000 مسكن للمواطنين خلال الربع الأول من العام المقبل 2021.

ورفع معاليه، في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمة بإسعاد المواطنين وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، عبر ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية، منوهاً بأن الوزارة تتابع حالياً تنفيذ 11103 وحدات سكنية في مختلف إمارات الدولة، تشمل 3018 مسكناً حكومياً ضمن المجتمعات السكنية و8085 تمويلاً فردياً، منها 6459 قرضاً سكنياً و1626 منحة.

وذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية انتهت من تسليم 2538 مسكناً للمواطنين خلال العام الجاري 2020، مؤكداً أن الإسكان الحكومي يعتبر ثمرة من ثمرات الاتحاد، وعجلة مهمة في عملية التنمية الشاملة التي لاقت دعم الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومتابعة حثيثة ورعاية كاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تجسدت برؤية سموه الثاقبة تجاه أبنائه المواطنين في توفير الحياة الكريمة لهم.

وأكد معالي المزروعي أن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، يشكل أولوية في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات إنشاء المجمعات السكنية الحديثة، موضحاً أن الوزارة تعمل على استشراف مستقبل الإسكان ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة، الذي يستهدف من بين محاوره قطاع الإسكان باعتباره أحد المحاور الحيوية الداعمة للخطة التنموية الشاملة للإمارات، مشيراً إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان وضع خطة واضحة للإسكان تستشرف الخمسين عاما المقبلة، وترتبط بتوجه الدولة ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه: إن المستهدفات المستقبلية لوزارة الطاقة والبنية التحتية استدامة الإسكان الحكومي، وتقديم المسكن بمفهوم جديد وعصري يلبي التطورات الحاصلة في شتى المجالات والاحتياجات التي فرضتها المتغيرات العالمية، وإن تلبية تطلعات واحتياجات الإماراتيين وتوفير المسكن الملائم بما يحقق الاستقرار الأسري والرفاهية لأبناء الإمارات، يعد نهجاً راسخاً لقيادة الدولة الرشيدة.

وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة، ما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام، ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة، ونحن نسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071 من خلال إطلاقنا مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات.

«زايد للإسكان»

ساهم برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه عام 1999 في استقرار 35455 أسرة بمنحها مساكن حكومية جاهزة.. فيما بلغ إجمالي الموافقات السكنية التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه نحو 74 ألفاً و504، بمبلغ إجمالي وصل إلى 41 ملياراً و277 مليوناً و614 ألف درهم، حيث توزعت هذه القرارات بين تقديم قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن وصيانة مسكن، وشراء مسكن، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.