شرطة دبي تكرم «التميز والريادة»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، حفل التكريم السنوي لقطاع شؤون التميز والريادة عن بُعد، والهادف إلى تكريم وتقدير كل عمل مُخلص وجهد متميز للارتقاء بمستوى الأداء، والقيام بكافة المهام والواجبات لتطوير العمل الشرطي والأمني، وذلك بحضور مديري الإدارات في القطاع وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين. وقال اللواء العبيدلي في كلمته بهذه المناسبة: إن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نشر ثقافة التميز بين الموظفين، وتشجيعهم بهدف الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وتحسين جودة مخرجات العمل. وأضاف أن تكريم الموظفين وتحفيز المتميزين منهم هو نهج ثابت في قطاع شؤون التميز والريادة، ومن ضمن استراتيجيتها، إيماناً منها بأهمية التكريم ودوره الفاعل في رفع المعنويات وتحفيز القدرات ونشر روح التنافس وغرس روح المبادرات الفاعلة، بغية النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح، وفي الختام، قام اللواء العبيدلي بتكريم الموظفين والإدارات المتميزة.