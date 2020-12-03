«استشاري الشارقة»: الثاني من ديسمبر يوم مشهود في تاريخ وطننا

الشارقة (وام)‏

رفع رئيس ونائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ورؤساء اللجان الدائمة من هيئة مكتب المجلس، أسمى عبارات التهاني والتبريكات لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة حلول الثاني من ديسمبر، مشيدين بالإنجازات التي تحققت على مدى 49 عاماً من النهضة والعزة والرخاء والتقدم، مؤكدين أن الثاني من ديسمبر من الأيام المشهودة في تاريخ وطننا.

وقال علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: إن يوم تأسيس الدولة مناسبة لفتت أنظار العالم إلى هذا الاتحاد الذي جمع سبع إمارات تحت قيادة واحدة لتواصل البناء وتحقيق الإنجازات منذ أول أيامها.. ويشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

الوطن الغالي

وقالت حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس: إننا سعداء كأبناء وبنات هذا الوطن الغالي أن نحتفل ونهنئ القيادة والشعب بحلول هذا اليوم المجيد والذي يصادف الثاني من ديسمبر، وهو يوم ولاء وانتماء لقيادتنا الرشيدة ومباركة أعمالها التي تحقق الإنجازات تلو الإنجازات للارتقاء بالوطن إلى أعلى المراتب، ونشر السعادة في ربوعه واستكمال بناء الدولة المتطورة الحديثة.

لحظة تاريخية

وقال أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري: إنها مناسبة لها وقع في القلب حينما يبارك الشعب للقيادة والقيادة للشعب ذكرى اتحاد الإمارات، الثاني من ديسمبر الذي يعتبر مناسبة لإحياء لحظة تاريخية محفورة في وجدان كل من تشرب حب الإمارات الذي غرسه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

علامة فارقة

وقال سيف محمد جاسم المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية: نعبر عن فخرنا واعتزازنا بإحياء الذكرى الـ 49 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لما يشكله هذا اليوم من علامة فارقة في النهضة والتطور ومواصلة قيادتنا الرشيد الاهتمام بالإنسان في المجالات كافة والنهوض بالاقتصاد.

الانطلاقة القوية

وقال الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام: إن الثاني من ديسمبر من الأيام المشهودة على امتداد الوطن، كونه شكّل مقدمة النجاحات وبداية البدايات والانطلاقة القوية للاتحاد الذي وضع حجر الأساس لدولة قدمت للعالم المثال الوحدوي الأوحد الناجح في العصر العربي الحديث، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم وجعله عنوان التقدم والمستقبل.

معانٍ جليلة

وقال الدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن اليوم الوطني الـ 49 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل في نفوس أبناء وبنات الوطن والمقيمين على ترابه معاني جليلة وغالية تعبّر عن تضامن الشعب ورؤية قيادته الرشيدة، ويعكس مستوى الرخاء في كافة المجالات، لاسيما الصحية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية بأعلى المعايير.

مكانة الإمارات

وقال الدكتور شاهين المازمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والشكوى: إن قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرصت على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية في الدولة وترسيخ مكانة الإمارات كدولة فاعلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يوم الفخر

وأشار محمد سالم الطنيجي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، إلى أن يوم الفخر الذي يتجدد معنا في كل عام في هذا اليوم الاستثنائي في تاريخ دولتنا، إنه الثاني من ديسمبر الذي يشكل فرصة لاستعراض حجم الإنجازات التي عمت أرجاء دولتنا، وامتداد يد الإمارات الإنسانية إلى الخارج.

رعاية الإنسان

وأوضحت فاطمة علي المهيري رئيس لجنة شؤون الأسرة، أنها المناسبة التي يزهو بها شعب الإمارات ليعبر عن فرحته بإنجازات وطنه والاهتمام المتواصل لبناء الإنسان والاهتمام بالأسرة، وتوفير شبكة الخدمات لكل فرد، في ظل الرؤية الرشيدة للقيادة الحكيمة التي أعلت من رعاية الإنسان صحياً وتعليمياً ونفسياً واجتماعياً، ليكون الإنجاز في هذا اليوم هو إنجاز الإنسان على أرض الإمارات.