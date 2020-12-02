شرطة أبوظبي تشارك الجمهور فرحته باليوم الوطني الـ49

شاركت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الجمهور فرحته باحتفالات اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام عدد من عناصر المرور والدوريات بوضع ملصقات شعار اليوم الوطني "روح الاتحاد" على المركبات في النقاط الأمنية وتوزيع الهدايا ووشاح الإمارات وأعلام الدولة وشعار روح الاتحاد على الجمهور الذي أعرب عن اعتزازه بانجازات مسيرة الاتحاد التي انعكست إيجابياً في تحقيق التطورات الشاملة التي يشهدها وطن الخير والعطاء في المجالات كافة.. وأبدى شكره وتقديره للدور الرائد الذي تقوم به شرطة أبوظبي في التواصل والتفاعل مع أفراد الجمهور في جميع المناسبات بصورة متميزة تجاوزت كل التوقعات.