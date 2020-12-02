وزير الإعلام البحريني: إنجازات الإمارات عانقت الفضاء

المنامة (وام)

أشاد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني بالشراكة ‏الأخوية التاريخية الوثيقة بين البحرين والإمارات.‏

وأشار الرميحي في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة، إلى اعتزاز مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ‏آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وفخر الأمتين العربية والإسلامية بالمسيرة الإماراتية ‏الاتحادية والتنموية المباركة التي أرسى قواعدها المؤسس المغفور له الشيخ زايد ‏بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصلت على طريق التقدم والازدهار، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.‏ وقال: تزهو الإمارات بنجاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية والعلمية الاستثنائية، التي فاقت ‏التوقعات والطموحات، وعانقت الفضاء بإطلاق «مسبار الأمل» كأول مهمة عربية ‏وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ، وتشغيل محطة «براكة»، وغيرها من المبادرات الرائدة.‏

وأكد مواصلة الشراكة البحرينية الإماراتية الأخوية ‏في دعم الأمن والسلام والاستقرار، والتنسيق مع الأشقاء في السعودية ومصر لتوحيد الصف العربي والإسلامي في ‏مواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، والتصدي لخطابات ‏الكراهية والتطرف والإرهاب.‏