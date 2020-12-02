السعودية تصدر الشعار الإعلامي الموحد لمشاركتها في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 49

الرياض (وام)

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية، الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المركز يتيح الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد. وكان مركز التواصل الحكومي في السعودية قد أصدر عدداً من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1441 هجرية تحت شعار «بسلام آمين»، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.