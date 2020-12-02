صندوق النقد العربي: صرح اقتصادي كبير

أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،

إن دولة الإمارات كانت ولا تزال في مقدمة الدول الأعضاء التي قدمت الدعم غير المحدود للصندوق، ليعد اليوم صرحاً اقتصادياً عربياً كبيراً ساهم على مدار أكثر من أربعة عقود في دعم جهود الدول العربية الأعضاء على صعيد برامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرارها المالي والنقدي، وتحقيق النمو المستدام، كما دعمت الإمارات توجه الصندوق في إطار رؤيته المتجددة بعيدة الأمد 2040 لأن يكون «الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي».