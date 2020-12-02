حمد بن كردوس: دولة ثابتة الأركان

أبوظبي (وام)

قال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية إنه في الثاني من ديسمبر عام 1971 رفع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات علم الدولة التي تأسست على الأخوة الوطنية والمحبة والقيم النبيلة والتعاون والتسامح، مؤكدا أن الشيخ زايد أرسى دولة عميقة الجذور ثابتة الأركان.

وأشاد ابن كرودس العامري بسير أبناء زايد الخير على نهجه وكذلك الشعب الإماراتي الذي تربى على مفاهيم حكيم الأمة الشيخ زايد. وقال: «لقد أينعت أيادي زايد ثمار الاتحاد لنحظى اليوم بدولة رصعت اسمها في طليعة دول العالم في التقدم والرقي والرفعة والإنسانية يقصدها الشرق والغرب».