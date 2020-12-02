سفارة الدولة لدى مملكة الدنمارك تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة «كوفيد- 19»، ومع مراعاة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في بلد مقر البعثة، أقامت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك، احتفال اليوم الوطني الـ 49 في مقر السفارة الجديد الدائم.

حضر الاحتفال نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والرسمية والبرلمانية والإعلامية، من بينهم فهد الرويلي، سفير المملكة السعودية، ومسؤولون من وزارة الخارجية الدنماركية، ورئيس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي من حزب المحافظين، ورئيس تحرير Altinget الموقع السياسي المرموق للأخبار الدنماركية.

بُدِأ الحفل بعرض النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك، تلاه إلقاء السفيرة كلمة الحفل التي بدأتها بالترحيب بضيوف الحفل، والتوجه بالتهنئة والشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وحكومة وشعب الإمارات الحبيب على جهودهم في بناء الوطن. كما عبرت عن عميق شكرها وتقديرها إلى ملكة الدنمارك، جلالة مارغريت الثانية على حسن الضيافة والدعم الذي تلقته السفارة في مملكة الدنمارك منذ بدء تأسيسها مطلع عام 2017. وقدّمت للحضور نبذة تعريفية عن عام الاستعداد للخمسين، عام التحضير لليوبيل الذهبي لإنجازات الدولة على مدار الخمسين عاماً الماضية، والتحضير والتخطيط للخمسين عاماً القادمة في مستقبلها المتميز.