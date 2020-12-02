حاكم عجمان: على درب زايد تتواصل المسيرة

عجمان ( الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: إن يوم الثاني من ديسمبر فتح آفاق المستقبل الواعد بالخير والبناء الشامل ورفاهية وسعادة مجتمع الإمارات.

وأعرب سموه في كلمة عبر مجلة درع الوطن، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 عن تقديره لما وصلت إليه دولة الاتحاد، مشيراً إلى أن المسيرة تتواصل، في نفس الطريق الذي سلكه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وقال سموه: يوم الثاني من ديسمبر 1971 كان شعب الإمارات على موعد مع غد مشرق، فقد فتح هذا اليوم آفاق المستقبل الواعد بالخير والبناء الشامل والرفاهية والسعادة. اليوم نقف إجلالاً وتقديراً لما وصلنا إليه بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة التي حولت حلم الاتحاد إلى إنجاز ملموس نحتفل بذكراه عاماً بعد عام، وقد أصبح الاتحاد منارة الأمة.

وتابع: يطيب لي في هذه الذكرى الخالدة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذا اليوم الوطني المجيد وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء والسعادة.

وقال: 49 عاماً صنعت مجد أمة بقيادة زعيم خالد أرسى دعائم نهضتها الحضارية والإدارية عبر مسيرة حفلت بالإنجازات داخلياً وخارجياً، هذه المعجزة التي تحققت كان وراءها الرجل الذي هيأته الأقدار ليقود نهضة شعب وانبعاث أمة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي استطاع وجيل الآباء المؤسسون بحكمتهم، قيادة شعبهم إلى أنجح مسيرة اتحادية حضارية.

وتابع: إن في قيادتنا الحالية الأسوة الحسنة والمثل الحي، فقد اختصنا الله بقيادة تجل وتوقر بناة دولتنا وصناع نهضتنا وتضع دائماً الوطن في حدقات عيونها.

وقال: في 2020 عام الاستعداد للخمسين.. نتطلع أن تصل الإمارات إلى ذروة المجد مستندين في ذلك على إرث آبائنا المؤسسين وعزيمة شعبنا الأبي وقيادتنا الحكيمة التي تصنع الإنجازات وتحافظ على المكتسبات.