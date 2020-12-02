حاكم أم القيوين: قاعدة اتحادية متينة

أم القيوين ( الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين: إن دولة الإمارات تحتفل بيومها الوطني لتستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل النتائج في إطار الاستراتيجية المنهجية للخمسين عاماً الماضية، مستذكرة القاعدة الاتحادية المتينة التي وضع خططها الشاملة الآباء المؤسسون، مدعومة بتلاحم شعبي وإرادة قوية جمعت بين الأصالة والمعاصرة.

وأضاف سموه في كلمة عبر مجلة درع الوطن أن الإمارات أصبحت اليوم تسابق الزمن لبلوغ أهدافها لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير.

وقال سموه: «نحتفل باليوم الوطني الـ49 لنستكمل خطط العمل لتحقيق أفضل النتائج في إطار الاستراتيجية المنهجية للخمسين عاماً الماضية مستذكرين القاعدة الاتحادية المتينة، التي وضع خططها الشاملة الآباء المؤسسون وفق رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى للاتحاد، وأخذ أبناؤه الأوفياء بنهجه وطموحاته التي اعتمدت على بناء الإنسان وفق خطة شاملة بعيدة المدى مدعمة بتلاحم شعبي وإرادة قوية جمعت بين الأصالة والمعاصرة، وأصبحت الإمارات اليوم تسابق الزمن لبلوغ أهدافها لتحقق الصدارة العالمية وفق أرقى المعايير.

وتابع: سعت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) إلى تطوير الأداء الحكومي وفق رؤية سموه لتحقيق التميز في قطاعات الخدمات كافة، وتعزيز الاقتصاد وتأهيل القيادات الشابة لتأخذ دورها في تنفيذ المهام الوطنية للخمسين عاماً القادمة.